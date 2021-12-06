Он уже был судим за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 33-летнего обрубщика «Уралвагонзавода», которого обвинили в изнасиловании младшей сестры. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Речь идет о событиях весны 2014 года, когда девочке было всего восемь лет.

- В период с марта по май 2014 года обвиняемый несколько раз изнасиловал девочку. Мужчина уже был судим за убийство и избиение до смерти, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

В пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила пояснили, что меру пресечения изберут 7 декабря. Следствие выступило с ходатайством об аресте фигуранта. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». У обвиняемого есть жена и двое детей.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали школьника, который приставал к 6-летней девочке.