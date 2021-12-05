На Урале сбежавший зек пытался угнать три автомобиля

Побегом новолялинского заключенного уже заинтересовались полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Ляле правоохранителям удалось поймать беглого заключенного. Мужчина, который был осужден за торговлю наркотиками, отбывал наказание в колонии-поселении № 54. Как оказалось, отсутствие беглеца заметили в ночь на 3 декабря. А спустя пять часов мужчину поймали, он дал признательные показания и рассказал о своих ночных похождениях.

- Он у нас когда-то работал на заводе. Их вывозили, так как завод находится вдали от колонии. Данный осужденный был на облегченном режиме. Эти осужденные могут иметь личные деньги и покидать территорию. Его отсутствие обнаружили почти в полночь. Спустя пять часов его задержали в 200 метрах от местного дорожного предприятия. Осужденный был изолирован. Для того, чтобы согреться он якобы разбил вскрыл три машины и разбил их окна, - рассказал "КП-Екатеринбург" глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Беглецу в дальнейшем грозит дополнительный уголовный срок к тому, который он уже имеет. Правда, теперь наказание заключенный будет отбывать в колонии строгого режима.

Побегом новолялинского заключенного уже заинтересовались полицейские. Сотрудники по данному факту будут проводить проверку.

В действиях осужденного усматриваются признаки преступления по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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