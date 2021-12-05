ГИБДД Екатеринбурга обратилась к автолюбителям из-за гололеда

Из-за оттепели на дорогах образовался гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась к автолюбителям с предупреждением. На дорогах столицы Среднего Урала из-за оттепели образовался гололед, поэтому количество ДТП резко возросло.

В ГИБДД предупредили о необходимости быть предельно внимательными за рулем и не допускать ошибок. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

- Тормозной путь транспортного средства на скользком асфальте значительно увеличивается. Чтобы избежать аварийных ситуаций, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины на зимнюю, - рассказывают в ГИБДД по Екатеринбургу.

Пешеходам также стоит проявлять осмотрительность во время оттепели. Там, где нет тротуаров, передвигаться можно только по освещенным участкам дороги навстречу транспорту. На куртке нужно разместить светоотражающие элементы.

Напомним, что в Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шел дождь, из-за чего на асфальте образовалась наледь. В понедельник, 6 декабря, в городе ожидаются морозы.