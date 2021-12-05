В Екатеринбург идут зимние морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в выходные, 4 и 5 декабря, установилась апрельская погода: два дня в городе идут дожди, а столбики термометров днем и ночью держатся на отметках выше нуля.

Ситуация изменится в понедельник, 6 декабря: в Екатеринбурге пройдет снег, а температура станет отрицательной.

Утром в понедельник в уральской столице будет – 5 …-10 градусов, а днем похолодает до -12 градусов. Утром и днем будет идти небольшой снег, к вечеру небо станет ясным. Ночью столбики термометров опустятся до – 15 … - 17 градусов.

Во вторник, 7 декабря, морозы в Екатеринбурге сохранятся: днем будет – 12 … - 15 градусов, ночью – до - 17 градусов. На протяжении суток небо будет ясным, а значит, сохранится гололед.

В четверг в уральской столице потеплеет до 0 градусов.