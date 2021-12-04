Жители Нижнего Тагила вышли на согласованный протест против введения QR-кодов

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле более 100 местных жителей вышли на согласованную с мэрией протестную акцию против введения QR-кодов. Митингующие собрались днем в Комсомольском сквере. В руках они держали самодельные плакаты, в которых объясняли, что «коды-пропуски» создают раскол в обществе. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

- Люди подписываются под обращением к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с просьбой не одобрять законопроект о введении QR-кодов. Заметим, что протестная акция ранее была официально согласована с администрацией, - сообщают очевидцы.

Ранее заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков во время очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что все протесты против введения QR-кодов можно прекратить массовой вакцинацией населения. По мнению чиновника, данная система показала свою эффективность в полной мере.