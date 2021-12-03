Павел Креков заявил, что все протесты против QR-кодов на Урале исчезнут после массовой вакцинации

По мнению чиновника, данная система показала свою эффективность в полной мере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков во время очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что все протесты против введения QR-кодов можно прекратить массовой вакцинацией населения. По мнению чиновника, данная система показала свою эффективность в полной мере.

- Оперштаб занимается защитой населения от коронавирусной инфекции, то есть мы обеспечиваем койки, лекарства, процесс вакцинации, соблюдение санитарных норм. Протестами, законными и незаконными, занимаются другие органы, - уточнил во время брифинга Павел Креков.

По мнению заместителя губернатора, все протесты после вакцинации исчезнут естественным путем, после чего для всех жителей региона наступит привычная жизнь без ограничений, которые существуют сегодня. Напомним, ранее Евгений Куйвашев объяснял горожанам, почему сейчас нельзя отменить систему QR-кодов в регионе.