Губернатор Свердловской области объяснил, почему нельзя отменить QR-коды в регионе

По словам главы региона, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить зоны, свободные от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил горожанам, которые в очередной раз попросили его отменить систему QR-кодов. По словам главы региона, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить зоны, свободные от коронавируса, также у власти нет цели ограничить население в правах.

- Мы не хотим препятствовать людям в совершении покупок. Но здесь на одной чаше весов – новая, иногда, конечно, очень нужная вещь, а на другой – чье-то здоровое, а, возможно, и целая жизнь, - написал в своем Instagram глава региона.

Ранее стало известно, что в Свердловской области власти передумали вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, чиновники регионального министерства транспорта ездили в Казань, чтобы посмотреть, как внедряется система «кодов-пропусков» в автобусах, троллейбусах и трамваях.