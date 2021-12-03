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Общество3 декабря 2021 14:14

Губернатор Свердловской области объяснил, почему нельзя отменить QR-коды в регионе

По словам Евгения Куйвашева, нынешняя ситуация не позволяет убирать COVID-free зоны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам главы региона, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить зоны, свободные от коронавируса

По словам главы региона, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить зоны, свободные от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил горожанам, которые в очередной раз попросили его отменить систему QR-кодов. По словам главы региона, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет отменить зоны, свободные от коронавируса, также у власти нет цели ограничить население в правах.

- Мы не хотим препятствовать людям в совершении покупок. Но здесь на одной чаше весов – новая, иногда, конечно, очень нужная вещь, а на другой – чье-то здоровое, а, возможно, и целая жизнь, - написал в своем Instagram глава региона.

Ранее стало известно, что в Свердловской области власти передумали вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, чиновники регионального министерства транспорта ездили в Казань, чтобы посмотреть, как внедряется система «кодов-пропусков» в автобусах, троллейбусах и трамваях.