Власти Свердловской области передумали вводить QR-коды в общественном транспорте

Чиновники регионального министерства транспорта ездили в Казань, чтобы посмотреть, как внедряется система «кодов-пропусков» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти передумали вводить QR-коды в общественном транспорте. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, чиновники регионального министерства транспорта ездили в Казань, чтобы посмотреть, как внедряется система «кодов-пропусков» в автобусах, троллейбусах и трамваях.

- На сегодняшний день мы живем в такой эпидемиологической реальности, которая внушает нам осторожный оптимизм, поэтому сегодня решения о введении QR-кодирования на транспорте мы не принимаем. А что будет завтра, мы будем решать позже, - отметил во время очередного брифинга Оперштаба Павел Креков.

Также власти Свердловской области продумывают создание бесплатных пунктов ПЦР-тестов. Такие уже появились в Москве. Они необходимы для граждан с медицинским отводом, которые не могут получить QR-код и попасть в зоны COVID-free.