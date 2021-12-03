Свердловские власти продумывают создание бесплатных пунктов ПЦР-тестов

На Среднем Урале QR-код уже есть у 800 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области продумывают создание бесплатных пунктов ПЦР-тестов. Такие уже появились в Москве. Они необходимы для граждан с медицинским отводом, которые не могут получить QR-код и попасть в зоны COVID-free.

- При этом эти люди имеют высокий риск заражения с летальным исходам, поэтому лучше таким людям в период обострения инфекции уйти в изоляцию, - заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Кроме этого стало известно, что на Среднем Урале пройден рубеж в 50% вакцинирования населения. При этом власти пока не готовятся к введению QR-кодов в общественном транспорте.