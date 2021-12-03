Следователи ищут очевидцев смертельной аварии под Нижним Тагилом

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Следственное управление Нижнего Тагила разыскивает очевидцев аварии, в которой погибла 87-летняя женщина. ДТП произошло в районе 6 километра автодороги Южный подъезд «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» утром, 21 ноября.

- 57-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-3110, следуя со стороны поселка Старатель в сторону села Николо-Павловское не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево), - рассказывали ранее в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, водитель с переломом бедра был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Из искореженный машины его доставали спасатели.

Следователи просят очевидцев аварии, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства ДТП, обратиться по адресу: Нижний Тагил, ул. Островского д. 7, кабинет 114 по телефону – 97-62-59.