В Екатеринбурге из-за гололеда в травмпункт поступило больше 200 человек

Врачи диагностировали у екатеринбуржцев сотрясения мозга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за гололеда в травматологическое отделении городской больницы №36 поступило больше 200 человек, сообщает информационное агентство «Уральский меридиан».

За вчерашний день в травмпункт на Бажова обратились 125 свердловчан, несмотря на то, что средний показатель – 60 человек в сутки.

- На сегодняшнее утро пришел ещё 21 человек. В среднем в больницу с травмами обращается 30-40 человек в день. После осмотра пациентов – 1 декабря было госпитализировано 32 пациента, остальных отправили на амбулаторное лечение, либо отпустили домой с рекомендациями врача, - пишет агентство.

Врачи диагностировали у екатеринбуржцев сотрясения мозга, травмы голеностопных и тазобедренных суставов, бедренной кости и нижних конечностей.

Ранее ГИБДД предупредила екатеринбуржцев о гололеде и мокром снеге. Температура воздуха в столице Урала опустится до -5 градусов.