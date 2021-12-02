Пешеходам Госавтоинспекция советует использовать светоотражающие элементы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД предупредила екатеринбуржцев о гололеде и мокром снеге. По данным городской Госавтоинспекции ночью со второго на третье декабря температура воздуха в столице Урала опустится до -5 градусов.

Изменение погодных условий может привести к осложнению дорожной обстановки в Екатеринбурге. ГИБДД советует водителям соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Пешеходам Госавтоинспекция советует использовать светоотражающие элементы в темное время суток и быть внимательными при переходе проезжей части.

Напомним, что главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области закончатся ледяные дожди. Непривычная для декабря оттепель совсем скоро покинет регион.