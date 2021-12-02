В Свердловской области подорожала водка

В среднем литр алкогольного напитка в магазине теперь стоит 637 рублей 97 копеек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свердловскстат опубликовал информацию о том, как за неделю изменилась цена на продукты питания в Свердловской области. Но помимо еды, есть в приведенной ими таблице и как минимум один алкогольный напиток, динамику изменения цен которого специалисты также отслеживают - это водка. И она за минувшую неделю подросла в цене.

Так, стоимость водки крепостью 40% выросла на 0,35%. Сейчас за литр в среднем придется выложить 637 рублей 97 копеек.

Добавим также, что за неделю стоимость белокачанной капусты выросла на 7,08% - до 39 рублей 46 копеек.