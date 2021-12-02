В департаменте лесного хозяйства объяснили, почему на Урале снова начали тлеть торфяники

Министерства природных ресурсов и экологии региона постоянно следят за территорией. Фото: Соня Косачева / Гринпис
Торфяники снова начали тлеть около свердловского поселка Старопышминск из-за теплой погоды. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.
- В связи с тем, что в последние дни в Свердловской области установилась теплая погода, и поверхностный снег во многих местах растаял, стало заметно тление торфа, - объяснил там.
Ведомство отметило, что пожар не несет опасности для населенного пункта. Кроме того, местные власти держат ситуацию под контролем.
В департаменте лесного хозяйства рассказали, что министерства природных ресурсов и экологии региона постоянно следят за территорией. Сотрудники Уральской Авиабазы регулярно осматривают локации с помощью квадрокоптеров.
- Березовское лесничество, региональное министерство природных ресурсов и экологии, Уральская Авиабаза рассматривают варианты локализации и ликвидации данного пожара. Есть несколько способов – в ближайшее время будет выбран самый эффективный из них, - заключили в департаменте лесного хозяйства по УрФО.
Ранее представители российского Гринпис вместе с екатеринбургской волонтерской группой «Добровольцы быстрого реагирования» обследовали торфяники на Урале и нашли очаги тления. Они уверены, что часть очагов может не погаснуть до следующей весны и привести к новым пожарам ранней весной 2022 года.
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