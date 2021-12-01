Фото: Соня Косачева / Гринпис

В Свердловской области продолжают тлеть торфяники. Об этом заявили представители российского Гринпис, которые вместе с екатеринбургской волонтерской группой «Добровольцы быстрого реагирования» обследовали их и нашли очаги тления. Они уверены, что часть очагов может не погаснуть до следующей весны и привести к новым пожарам уже ранней весной 2022 года.

Фото: Соня Косачева / Гринпис

- Ситуация сложная, но не безнадежная. Если отслеживать состояние всех очагов и подготовиться зимой - проложить дороги к этим очагам, создать условия для накопления воды, - то эти торфяные пожары ещё можно потушить ранней весной, - рассказал руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Гринпис направил результаты обследований и конкретные предложения по тушению оставшихся очагов лесопожарным службам региона. Кроме того, в декабре экологи планируют встретиться с представителями власти Свердловской области и обсудить, какие меры необходимо принять, чтобы предотвратить новые торфяные пожары, так как чиновники приняли ранее предложенную помощь от Гринпис.