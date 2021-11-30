В поселке Северка под Екатеринбургом открылась обновленная школа

Фото: Facebook Виктора Тестова

В поселке Северка, который входит в состав Екатеринбурга, открылась обновленная школа. По расчетам чиновников, здесь смогут заниматься сразу 430 юных жителей. Выяснилось, что зданию давно требовался капитальный ремонт, и вопрос этот долго не был проработанным, однако в 2019 году к проблеме удалось привлечь всеобщее внимание.

- Был подготовлен проект, согласовано финансирование, проведены конкурсные процедуры, и результат достигнут! Благодарю коллег за активное участие в решении вопроса. Следующими задачами для себя вижу строительство стадиона и современного супермаркета на территории, - написал на своей странице в социальных сетях депутат Гордумы Виктор Тестов.

Напомним, в Свердловской области ради шестиклассницы построили автобусную остановку. Девочка, которая учится в 6 классе Школы №16 в поселке Сосновый Бор, живет с мамой в селе Писанец Артемовского района, и ближайшая остановка школьного автобуса находилась в полутора километрах от их дома. Это превышает норматив, установленный законодательством.