Ближайшая остановка находилась в полутора километрах от дома девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ради шестиклассницы построили автобусную остановку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Девочка, которая учится в 6 классе Школы №16 в поселке Сосновый Бор, живет с мамой в селе Писанец Артемовского района, и ближайшая остановка школьного автобуса находилась в полутора километрах от их дома. Это превышает норматив, установленный законодательством.

- В этой связи прокуратура начальнику управления образования Артемовского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства об образовании, - рассказали в прокуратуре.

Было принято решение построить новую остановку рядом с домом школьницы и назвать ее с.Писанец.