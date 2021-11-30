Фото: МО МВД России «Ревдинский»

В Ревде полиция разыскивает мужчину, избившего мальчика возле магазина «Магнит». Инцидент произошел 24 ноября около шести вечера.

- Сотрудники межмуниципального отдела МО МВД России «Ревдинский» разыскивают мужчину, передвигающегося на автомобиле «Рено» белого цвета, который причинил побои несовершеннолетнему, - сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Подозреваемый в избиении ребенка попал на камеру видеонаблюдения магазина. Если у вас есть информация о личности разыскиваемого или его местонахождении, сообщите в полицию по телефону: 5-15-68 или 8-904-389-64-02 (конфиденциальность гарантируется).

Напомним, в октябре в Екатеринбурге конфликт в трамвае №13 обернулся избиением подростка. Мужчине с пышной бородой не понравилось, что трое несовершеннолетних громко разговаривают. Перепалка быстро переросла в драку. Завершилось все тем, что на остановке «Теплоходная» мужчина выкинул из салона двоих подростков.