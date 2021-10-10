Уральцу не понравилсоь, что подростки громко разговаривали. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

В Екатеринбурге конфликт в трамвае №13 обернулся избиением подростка. Инцидент произошел вечером 9 октября около 18:40. По словам очевидцев, мужчину с пышной бородой не понравилось, что трое несовершеннолетних громко разговаривают. Перепалка быстро переросла в драку. Потасовку сняли на видео.

- Он подошёл и начал угрожать пацанам, чтобы они заткнулись или он их проучит по советским временам. Пацаны вступили с ним в диалог, следовательно мужчине это не понравилось. Он толкнул одного из подростков, и началась драка, - цитирует слова очевидцев паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Завершилось все тем, что на остановке «Теплоходная» мужчина выкинул из салона двоих подростков. Отмечается, что о случившемся в полицию не сообщали. Получить комментарий в пресс-службе УМВД Екатеринбурга на момент публикации не удалось.

Напомним, что в марте этого года на остановке «ВИЗ» двое парней избили ломиком водителя 21 маршрута. К счастью, нападавших по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии.