Избили трамвайным ломиком: в Екатеринбурге трое парней напали на водителя трамвая

Между молодыми людьми и 47-летним мужчиной, работающим водителем трамвая, произошел конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне ночью трое пьяных парней на остановке напали на водителя трамвая 21 маршрута. Между молодыми людьми и 47-летним мужчиной, работающим вогоновожатым, произошел конфликт, во время которого один из товарищей избил его трамвайным ломиком. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Парни успели сбежать до приезда полицейских.

- 16 марта в 22 часа 40 минут от оперативного дежурного отдела полиции № 9 поступило сообщение о том, что на трамвайной остановке «станция ВИЗ» неизвестные напали на водителя трамвая маршрута №21. Группа задержания немедленно выехала по указанному адресу для проверки информации, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Трех молодых людей, подозреваемых в умышленном причинении вреда здоровью, 1999 и 2004 годов рождения задержали на Заводской. Товарищей доставили в дежурную часть.

- Молодые люди не отрицают свою вину. По результатам проверки с учетом тяжести вреда здоровью пострадавшего будет принято соответсвующее процессуальное решение, - добавили в УМВД России по Екатеринбургу.