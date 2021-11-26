На борьбу с гололедом на улицах Екатеринбурга потратили больше 50 тонн песка

Было задействовано 358 рабочих и 176 единиц спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борьбу с гололедом на улицах Екатеринбурга днем 25 ноября потратили 28,6 тонны фракционного песка. Об этом сообщает Департамент информационной политики города.

- Было задействовано 358 рабочих и 176 единиц спецтехники, - говорится в сообщении.

В пятницу, 26 ноября, на полигоны было вывезено больше пяти тысяч тонн снега и использовано 22 тонны песка для безопасного движения по проезжей части и тротуарам.

Напомним, что за состоянием дворов, внутриквартальных проездов и очисткой их от снега и наледи следят управляющие компании или ТСЖ, а ответственность за внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории, несут администрации районов.

Ранее Екатеринбург встал в 10-бальные пробки из-за непогоды. Автомобилисты образовали многокилометровые заторы на главных улицах.