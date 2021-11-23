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Общество23 ноября 2021 13:49

Центр Екатеринбурга вновь встал в 10-балльных пробках

Автомобилисты образовали многокилометровые заторы на главных улицах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Многокилометровые заторы образовались на улице Малышева, Куйбышева, Луначарского, проспекте Ленина и других прилегающих территориях

Многокилометровые заторы образовались на улице Малышева, Куйбышева, Луначарского, проспекте Ленина и других прилегающих территориях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 ноября автомобилисты Екатеринбурга вновь встали в десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс-пробки», сложнее всего сейчас владельцам машин, которые оказались в центре уральской столицы. Многокилометровые заторы образовались на улице Малышева, Куйбышева, Луначарского, проспекте Ленина и других прилегающих территориях.

На данный момент в Екатеринбурге активно работает снегоуборочная техника, которая устраняет последствия непогоды, которая установилась еще на минувших выходных, что стало причиной резкого роста числа аварий на дорогах города.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что к концу рабочей недели в Свердловскую область придет сильное похолодание. В отдельных территориях региона ожидается понижение температуры до минус 19 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся и вовсе до минус 24. Местами пройдет снег, образуются поземка и гололед.

Фото6 сервис "Яндекс-пробки"

Фото6 сервис "Яндекс-пробки"