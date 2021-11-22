К концу рабочей недели в Свердловскую область придет резкое похолодание

К концу рабочей недели в Свердловскую область придет сильное похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу рабочей недели в Свердловскую область придет сильное похолодание. В отдельных территориях региона ожидается понижение температуры до минус 19 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся и вовсе до минус 24. Местами пройдет снег, образуются поземка и гололед.

- 23 ноября будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в регионе составит ночью минус пять, минус 10, при прояснении до минус 15, днем - минус три, минус восемь, <…> местами порывы ветра до 15 м/с, - сообщают специалисты уральского гидрометцентра.

Напомним, накануне вечером выпавший снег стал причиной пробок в Екатеринбурге. Автомобилисты образовали многокилометровые заторы в центре города, также непогода стала причиной нескольких десятков аварий в регионе в минувшие выходные.