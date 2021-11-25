Филиалы ЗАГСов открылись в двух акушерских стационарах Екатеринбурга

Кабинеты ЗАГСа работают три раза в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух акушерских стационарах Екатеринбурга - №1 на улице Комвузовской,3 и №2 на улице Дагестанской,3, открылись филиалы ЗАГСов. Теперь мамы смогут оформить документы на малышей прямо в роддоме. Специалистам выделены специальные помещения для приема посетителей и регистрации рождений детей.

- Наша задача - максимально упростить и ускорить получение документов родителями, чтобы они не тратили время на самостоятельное посещение отделов ЗАГС, а сосредоточились на уходе за новорожденным. Документы будут выдаваться в день обращения, процедура займет порядка 20 минут, - рассказала заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Сейчас оба кабинета работают три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 13:00. Их открытие приурочили ко Дню матери, который будет отмечаться 28 ноября.

Напомним, ранее подобный кабинет был открыт в Областной детской клинической больнице.