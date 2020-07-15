15 Июль 2020 2020-07-15T18:27:00+03:00

Оформить документ можно будет в любой день нахождения мамы и малыша в перинатальном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Областном перинатальном центре Областной детской клинической больницы № 1 откроют кабинет ЗАГСа. Родители смогут получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме. Оформить документ можно будет в любой день нахождения мамы и малыша в перинатальном центре, в том числе и в день выписки.

В будущем планируется постепенно открыть такие же кабинеты в других роддомах области и расширить перечень услуг. Представители ЗАГСа отметили, что в таких кабинетах можно будет даже зарегистрировать брак.

Открытие кабинета отдела ЗАГСа в Областном перинатальном центре ОДКБ №1 на Серафимы Дерябиной, 32 состоятся завтра - 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU