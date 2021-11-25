На Вторчермете парень на Ладе влетел в иномарку

Участники аварии сами приехали в ГИБДД. Фото: скриншот с видео

На Вторчермете молодой человек на Ладе влетел иномарку. Об этом сообщил очевидец аварии. ДТП произошло накануне вечером.

- Я ехал вечером по улице 2-ая Новосибирская и увидел, что столкнулись две легковушки. У «четырки» весь перед разбит, иномарка рядом на аварийках стояла, - рассказал очевидец.

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию.По их данным авария произошла в 20:42. Молодой человек 18 лет за рулем отечественной легковушки въехал в машину Субару. В ДТП никто не пострадал, участники аварии сами приехали в ГИБДД. По информации Госавтоинспекции оба водителя были трезвыми.

Напомним, что в Екатеринбурге в аварии с участие двух машин такси пострадали три человека. За рулем машины-виновника сидел 35-летний житель Екатеринбурга, автомобиль он водит 10 лет, за это время его шесть раз привлекали за нарушения ПДД.