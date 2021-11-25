Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в аварии с участием двух машин такси пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла днем 24 ноября на улице Маневровая. Известно, что водитель Kia Rio при повороте не пропустил Volkswagen Polo, из-за чего последний, уходя от столкновения влетел в железобетонный забор.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Volkswagen: 33 – летняя женщина с ушибами мягких тканей головы доставлена в ГКБ № 23, 43-летняя женщина с ушибами различной степени тяжести госпитализирована в ГКБ № 40, 10-летняя девочка увезли в ДГКБ № 9 с переломом правой ключицы, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что все участники ДТП, кроме 43-летней женщины, были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем машины-виновника сидел 35-летний житель Екатеринбурга, автомобиль он водит 10 лет, за это время его шесть раз привлекали за нарушения ПДД. Экспертиза показала, что оба водителя в момент происшествия были трезвы.