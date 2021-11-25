Больше всего же сторонников — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 89% жителей против введения QR-кодов в общественном транспорте. Эти данные сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что среди свердловчан только 6% поддерживают идею проверки QR-кодов в общественном транспорте. Это самый низкий показатель среди российских городов-миллионников.

- Больше всего же сторонников - среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%), а также вакцинированных от коронавируса граждан, - сообщает пресс-служба сервиса.

Самый большой процент опрошенных, 20%, которые выступают за введение QR-кодов в Краснодаре. За ним идут Волгоград и Пермь.

Отметим, что в Свердловской области с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом составляет 174 957 человек, 8 230 свердловчан с подтвержденной инфекцией скончались.