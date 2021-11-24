Свердловский депутат подарил девушке за прививку от коронавируса котенка

Уральский депутат подарил девушке котенка за прививку от коронавируса. Фото: Вячеслав Вегнер

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер подарил девушке за прививку от коронавируса котенка. Об этом народный избранник рассказал на своей странице в Instagram.

В рамках акции «Будьте живыми и здоровыми» Вегнер вручил свердловчанке Лейле желанного котенка и денежный приз.

- Сиамский породистый мальчик в конце осени оказался на улице. Сидел плакал у подъезда. Добрые люди подобрали. Пока ждал переезда, помыли и откормили. Сегодня он поехал жить в новую семью, которая приняла его просто с космической любовью, - написал депутат.

Кота назвали японским именем Йоши, что в переводе на русский означат «счастливчик». Фото: Вячеслав Вегнер

Кота назвали японским именем Йоши, что в переводе на русский означат «счастливчик».

Напомним, что такой необычный конкурс парламентарий придумал в начале ноября. Чиновник заявил, что каждый десятому вакцинированному он отправит деньги на телефон. При этом главным призом будет настоящий котенок, его будут вручать каждому пятитысячному человеку.