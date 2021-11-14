Свердловский парламентарий объявил необычный конкурс для ускорения темпов вакцинации

На своей странице в социальных сетях парламентарий поделился своими мыслями о том, как накануне делал прививку «Спутником» Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер объявил необычный конкурс для увеличения темпов вакцинации населения. На своей странице в социальных сетях парламентарий поделился своими мыслями о том, как накануне делал прививку «Спутником».

- Врач спрашивает, в прошлый же раз «Эпиваком» чипировали? Ну, да, отвечаю. А что, там чип не того калибра? - Сегодня я рекомендую «Спутником» вам ревакцинироваться, он понадежнее будет, да и Европа его признает на днях, - делится Вячеслав Вегнер.

Кроме того, чиновник заявил, что каждый десятому вакцинированному он отправит 50 рублей на телефон, а дальше по нарастающей. Каждому сотому - 100 рублей, каждому 500 - 200 рублей, каждому 1000 - 500 рублей. При этом главным призом будет настоящий котенок, его будут вручать каждому пятитысячному человеку.