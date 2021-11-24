В Екатеринбурге пройдут испытания нового лекарства против ВИЧ

Медики будут оценивать эффективность и безопасность применения препарата GSK3640254 в сочетании с долутегравиром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав России разрешил провести клинические испытания нового препарата против ВИЧ в Екатеринбурге. Это следует из реестра клинических исследований ведомства.

Испытания будет проводить британская компания ViiV Healthcare в девяти клинических центрах в разных регионах России. В том числе исследования проведут в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД на улице Ясная, 46 в Екатеринбурге.

Медики будут оценивать эффективность и безопасность применения препарата GSK3640254 в сочетании с долутегравиром. При этом данные будут сравнивать с показателями комбинации долутегравира и ламивудина. Испытания пройдут на ВИЧ-инфицированных взрослых, которые раньше не принимали терапию. Пациенты получат таблетки в дозе 25 мг, 100 мг.

Ранее Минздрав России разрешил провести клинические испытании препарата от коронавируса компании Pfizer из США. В том числе опыты пройдут в частном медицинском центре «Семейная клиника» на улице Ключевской, 15 в Екатеринбурге. В исследованиях примут участие те, кто контактировал в домашних условиях с лицами с симптомами коронавируса.

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