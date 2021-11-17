В екатеринбургской клинике проведут испытания американского препарата от COVID-19

В исследованиях примут участие те, кто контактировал в домашних условиях с лицами с симптомами коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав России разрешил провести клинические испытании препарата от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer из США. В том числе опыты пройдут в одной из клиник Екатеринбурга, следует из государственного реестра лекарственных средств.

- Оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препарата PF-07321332/«Ритонавир» в профилактике симптомов инфекции SARS-CoV-2 у взрослых, - говорится на сайте.

В исследованиях примут участие те, кто контактировал в домашних условиях с лицами с симптомами коронавируса. Опыты в Екатеринбурге будет проводить частный медицинский центр «Семейная клиника», которая находится на улице Ключевской, 15.

Лекарство, которое разрабатывает Pfizer, выпускается в форме таблеток. Препарат является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2. Его назначают вместе с противовирусным средством «Ритонавир».