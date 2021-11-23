На Средний Урал поступила новая партия «Спутника Лайт»

Почти 50 тысяч доз прибыло на Средний Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Однокомпонентная вакцина в размере 49 200 доз поступила на склады областного государственного учреждения «Фармация». Она уже распределяется между медицинскими учреждениями региона.

- Это уже вторая крупная поставка этой вакцины за 10 дней, - рассказали в оперштабе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ноябре заявил, что в регион доставят 39 тысяч доз «Спутника V» и 81 тысячу – «Спутника Лайт».

Напомним, что еще 741 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Состояние 875 пациентов сейчас остается тяжелым, 554 из них размещены в палатах интенсивно терапии. 435 – подключены к аппаратам ИВЛ. Всего за сутки умерло 36 человек.