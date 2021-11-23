Еще 741 житель Свердловской области заболел коронавирусом

Нагрузка на медицинские учреждения региона остается большой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 741 случай заражения коронавирусом, из которых 171 - приходится на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Бисерти, Верхней Пышмы, Сухого Лога, Кировграда, Верхотурья, Ирбита, Невьянска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 174 225 человек, из которых 153 475 человек выздоровели. За сутки медики сняли диагноз у 492 человек.

Состояние 875 пациентов сейчас остается тяжелым, 554 из них размещены в палатах интенсивно терапии. 435 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 36 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 197 человек.