Уральцы, пострадавшие от застройщика Владимира Воробьева, получат выплаты или жилье

Уже найден инвестор, который готов в рамках масштабного инвестиционного проекта оказать поддержку пострадавшим от печально известного застройщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании межведомственной координационной комиссии для решения проблем обманутых дольщиков Свердловской области формируют специальный реестр пострадавших от незаконной финансовой деятельности застройщика Владимира Воробьева. Власти окажут помощь более 200 уральцам. Они получат выплаты или жилье.

- До конца этого года фонд защиты прав участников долевого строительства Свердловской области продолжит формировать список людей, заключивших договоры займа с печально известным застройщиком Владимиром Воробьевым, - рассказали в региональном департаменте информполитики. - Уже найден инвестор, который готов в начале следующего года в рамках масштабного инвестиционного проекта оказать им поддержку.

Отметим, что индивидуальный предприниматель Владимир Воробьев осужден за незаконное строительство многоквартирных домов, на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.