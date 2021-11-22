В Екатеринбурге Mercedes врезался в столб

Авария произошла поздно ночью на улице Пархоменко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 21 на 22 ноября произошло серьезное ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением, вылетел на обочину, а затем врезался в столб. Авария произошла на улице Пархоменко.

Водитель ехал в машине с двумя пассажирами. Водитель и мужчина, сидевший рядом с ним, не пострадали. Серьезные травмы получила пассажирка - 22-летняя девушка.

- В тяжелом состоянии она была доставлена в первую областную больницу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении городского отделения пропаганды ГИБДД.

Отметим, что накануне в Екатеринбурге произошло как минимум 29 ДТП. Резкий рост аварий на дорогах связан с непогодой - почти весь день в уральской столице шел снег.