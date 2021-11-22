В оперативном штабе рассказали, что ждет людей, привившихся украденными из Нижнего Тагила вакцинами от коронавируса

Данные о прививке, сделанной не в специальном пункте вакцинации, не попадут в медицинскую информационную систему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле злоумышленник пробрался в кабинет поликлиники №2 и украл 320 доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Сегодня, 22 ноября, в оперативном штабе по борьбе с болезнью прокомментировали, сможет ли похититель использовать эту вакцину, чтобы прививать от коронавируса.

- В случае постановки этих прививок данные о вакцинации не попадут в медицинскую информационную систему, - сказал Дмитрий Козловских, главный государственный санитарный врач по Свердловской области. - Соответственно человек не увидит этих сведений у себя на портале государственных услуг. Это делать бессмысленно. Правовую оценку должны дать правоохранительные органы.

В Свердловской области в воскресенье, 21 ноября, было зарегистрировано 747 новых случаев COVID-19. Медики называют вакцинацию одним из самых эффективных средств борьбы с болезнью.