В Свердловской области темпы прироста заболеваемости снизились в 120 раз

Глава управления Роспотребнадзора отметил, что вакцина не гарантирует выроботку антител. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины ноября 2021 года в Свердловской области уровень заболеваемости снизился в 12 раз. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

- Новый подъем заболеваемости начался 29 сентября. Мы фиксировали подъем срединедельные темпы заболеваемости до 1 ноября. Максимум составил 12,6%. То есть, каждую неделю заболеваемость роста составляла почти 2%. Сейчас мы фиксируем снижение темпов прироста заболеваемости в 120 раз. Заболеваемость среди привитых составляет 313 человек на 100 тысяч, среди непривитых - 4 400 человек на 100 тысяч, - сказал Дмитрий Козловских.

Специалист также отметил, что гораздо чаще болеют непривитые уральцы. В общей сложности коронавирус выявили лишь у 0,3% вакцинированных жителей Среднего Урала.