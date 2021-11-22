Мемориал открыли после реконструкции в прошлом году Фото: официальный сайт администрации Березовского городского округа

В Березовском дети использовали вместо горки Мемориал боевой доблести трудовой славы березовчан. Ребята скатывались прямо со стел с именами погибших в Великую Отечественную войну.

Об этом рассказала одна из местных жительниц на странице в Instagram «Сила Березовского в людях». По ее словам дети гуляли с бабушкой, но она не обратила внимание на поведение внуков.

- На мои замечания бабушка не реагировала. Второй раз замечание на высоких тонах сделали молодые ребята, что это место не для катания. Тогда до нее дошло, и она с детьми ушла. Еще хают молодежь... Да молодежь нынче культурнее, чем некоторые старики, - рассказала очевидица.

Отметим, что Мемориал боевой доблести трудовой славы березовчан открыли после реконструкции в прошлом году. Сначала был изготовлен и установлен новый обелиск Воина и Родины-Матери, а затем была произведена отделка мемориального комплекса гранитом, заменены горелки у «Вечного огня» и установлено 30 новых пилонов с именами березовчан, не вернувшихся с полей сражений. Реконструкция обошлась муниципалитету в 75,2 млн рублей.