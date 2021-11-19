В Екатеринбурге зооспасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты

Фото: группа ВКонтакте "Зооспас в Екатеринбурге"

К зооспасателю Евгению Зенкову обратилась сотрудница управляющей компании, обслуживающей дом на улице Партсъезда с просьбой помочь достать котенка из вентиляционной шахты, мяуканье которого жильцы слышали уже два дня.

Вместе с женщиной волонтер поднялся на чердак здания и стал искать вентиляционные выходы и местонахождение малыша. Помогло им определить где может находиться котенок приложение в телефоне с голосами кошек - услышав голоса сородичей, котенок откликнулся и его спасателям стало понятно где он.

- Спущенная камера показала котенка где-то в границах между 5 и 4 этажом - глубина, таким образом, оказалась не особенно большой. Там, где он сидел, было, по-видимому, дно соответствующего канала. К счастью, котенок там не застрял (помог маленький размер) и сидел головой вверх. Спускаем веревочную петлю. На экране видим, что она расположилась рядом с котенком, но никак не надевается, цепляясь за стенки. Вытаскиваем и утяжеляем её карабином, спускаем снова, - рассказывает Евгений Зенков в группе ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге».

Чтобы котенок поднял голову, волонтер снова включил мяуканье на телефоне и, когда малыш отозвался и начал карабкаться наверх, получилось надеть на него петлю и вытащить. Малыша забрали волонтеры благотворительного проекта «Meow gallery». Вскоре они будут искать котенку хозяев.

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