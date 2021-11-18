В Екатеринбурге зооволонтеры сняли с дерева кошку, застрявшую на ветках в сильный мороз

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооволонтеры сняли с дерева кошку, которая застряла на дереве и просидела на морозе несколько часов. Спасательная операция развернулась недалеко от жилого дома по улице Крауля. Неравнодушные жители не хотели оставлять ее в таком положении и предоставить ей возможность спуститься самостоятельно.

- Бывают такие неприятные ситуации - совсем не высокое, но кривое, ненадежное деревце, и кошка на конце тонкой ветки. Бесчисленные цепкие и колкие веточки максимально затрудняли работу удочкой, кошка громко орала на расстоянии от точки, где можно было надежно закрепиться, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса в Екатеринбурге».

Через какое-то время ее все-таки удалось перехватить петлей, после чего спустить усатую на землю. Животное временно разместили на передержке, однако по ее внешнему виду заметно, что когда-то у нее были хозяева.