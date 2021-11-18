Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 15:14

На Урале за минувшую неделю свернули полторы тысячи коек для пациентов с COVID-19

Больницы региона возвращаются к плановой помощи
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В ряде территорий города и региона больницы также возвращаются к плановой медпомощи

В ряде территорий города и региона больницы также возвращаются к плановой медпомощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на минувшей неделе освободили сразу полторы тысячи коек, которые использовались для пациентов с коронавирусом. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, места освободили в хирургическом корпусе ЦГКБ №1 и нейрохирургическом корпусе ГКБ №40.

- В ряде территорий города и региона больницы также возвращаются к плановой медпомощи. "1,5 тысячи коек мы вернули в плановую медицину. Этот процесс продолжается и сегодня, - заявил на брифинге оперштаба Павел Креков.

Ранее стало известно, что в связи со снижением нагрузки на поликлиническую службу в Свердловской области, в ближайшее время медики приступят к вакцинации от коронавируса на дому. Для этого нужно записаться по телефону службы «122».