На Урале за минувшую неделю свернули полторы тысячи коек для пациентов с COVID-19

В ряде территорий города и региона больницы также возвращаются к плановой медпомощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на минувшей неделе освободили сразу полторы тысячи коек, которые использовались для пациентов с коронавирусом. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, места освободили в хирургическом корпусе ЦГКБ №1 и нейрохирургическом корпусе ГКБ №40.

- В ряде территорий города и региона больницы также возвращаются к плановой медпомощи. "1,5 тысячи коек мы вернули в плановую медицину. Этот процесс продолжается и сегодня, - заявил на брифинге оперштаба Павел Креков.

Ранее стало известно, что в связи со снижением нагрузки на поликлиническую службу в Свердловской области, в ближайшее время медики приступят к вакцинации от коронавируса на дому. Для этого нужно записаться по телефону службы «122».