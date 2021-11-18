Свердловские медики приступают к вакцинации на дому

Медики приступают к вакцинации на дому Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи со снижением нагрузки на поликлиническую службу в Свердловской области, в ближайшее время медики приступят к вакцинации от коронавируса на дому. Для этого нужно записаться по телефону службы «122».

- Сначала медики проработают маломобильную категорию, старшее поколение, потому что все остальные могут поставить прививки в поликлиники, так как режимом самоизоляции это не возбраняется, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Отметим, что в середине ноября 2021 года ситуацию с коронавирусом в Свердловской области удалось стабилизировать. Это стоило больших усилий, главную роль в этом сыграл процесс вакцинации.