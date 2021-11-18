Павел Креков заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Свердловской области

Ситуацию с коронавирусом в Свердловской области удалось немного стабилизировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 18 ноября 2021 года, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

- Сейчас мы вступаем в качественно новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Произошла стабилизация эпидемиологической ситуации. Это стоило больших и достаточно серьезных трудов. Сегодня мы фиксируем уменьшение количества тяжелобольных. Это можно считать следствием усилившегося процесса вакцинирования. Мы фиксируем некоторое уменьшение количества больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких, - говорит Павел Креков.

Отметим, что ежедневно более 700 жителей Свердловской области заболевают коронавирусом, более 30 от него погибают.