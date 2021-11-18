Российский совет торговых центров опроверг информацию о восстановлении посещаемости в ТЦ на Урале

Совет торговых центров предложил свердловским властям перенести введение QR-кодов на период после новогодних праздников Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Посещаемость в торговых центрах в Свердловской области восстановится не раньше, чем в феврале 2022 года. Об этом заявили представители Российского совета ТЦ на совещании с вице-губернатором Павлом Крековом.

- Ранее в СМИ появилась информация, что посещаемость в торговых центрах Екатеринбурга планируют восстановить до конца текущего года. Такие прогнозы далеки от реальности и не имеют под собой никаких обоснований, - заявил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Он отметил, что темпы восстановления трафика в ТЦ будут зависеть от наличия вакцины. Также свою роль сыграет программа агитации населения прививаться.

Кроме того, совет торговых центров предложил свердловским властям перенести введение QR-кодов на период после новогодних праздников. Представители объяснили, что за этот период арендаторы смогут получить хорошую выручку. Однако эту идею проигнорировали и не стали рассматривать.

Президент РСТЦ Дмитрий Москаленко сообщил, что организация направила обращение правительству РФ с просьбой включить торговые центры в перечень отраслей, которые пострадали от ситуации с коронавирусом.

Ранее министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области заявило, что в Екатеринбурге постепенно восстанавливается трафик покупателей в ТЦ после введения QR-кодов.

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