В Екатеринбурге восстанавливается трафик покупателей в ТЦ после введения QR-кодов

Трафик в ТЦ постепенно восстанавливается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге постепенно восстанавливается трафик покупателей в ТЦ после введения QR-кодов. Об этом сообщает министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Сейчас уже решены все вопросы с проверкой QR-кодов в торговых центрах. Свердловчане идут в магазины, не боясь длинных очередей. Многие павильоны открыли дополнительные входы для покупателей, чтобы не было скопления людей.

- Буквально за короткий период вернулся поток покупателей, и сегодня мы постепенно выходим на уровень, который фиксировали до введения QR-кодов, – рассказал директор ООО «Мегаполис» Александр Стадниченко.

Напомним, что система QR-кодов в ТЦ была введена 30 октября 2021 года.