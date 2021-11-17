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Общество17 ноября 2021 10:09

В Екатеринбурге восстанавливается трафик покупателей в ТЦ после введения QR-кодов

Торговые центры открывают дополнительные входы
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Трафик в ТЦ постепенно восстанавливается

Трафик в ТЦ постепенно восстанавливается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге постепенно восстанавливается трафик покупателей в ТЦ после введения QR-кодов. Об этом сообщает министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Сейчас уже решены все вопросы с проверкой QR-кодов в торговых центрах. Свердловчане идут в магазины, не боясь длинных очередей. Многие павильоны открыли дополнительные входы для покупателей, чтобы не было скопления людей.

- Буквально за короткий период вернулся поток покупателей, и сегодня мы постепенно выходим на уровень, который фиксировали до введения QR-кодов, – рассказал директор ООО «Мегаполис» Александр Стадниченко.

Напомним, что система QR-кодов в ТЦ была введена 30 октября 2021 года.