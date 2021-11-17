Ачитское предприятие выплатило работникам долг свыше 2,3 миллиона рублей

Работникам выплатили больше двух миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ачитское предприятие ЖКХ выплатило работникам долг по зарплате свыше 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Компания задолжала по зарплате 118 работников больше 2,3 миллиона рублей. Прокуратура, узнав об этом, потребовала от руководителя выплатить весь долг, а также завела на него административное дело по части 6 статьи 7 КоАП РФ (невыплата лицом заработной платы в установленный законом срок). Ему грозит штраф в 20 тысяч рублей.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме, трудовые права работников восстановлены, - добавило ведомство.

Напомним, что екатеринбуржцы начали хуже работать с наступлением холодов. Они признались, что им проще выполнять работу из дома. При этом некоторые свердловчане хотят иметь возможность отдохнуть во время рабочего дня зимой.