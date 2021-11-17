Почти половина екатеринбуржцев стали хуже работать с наступлением холодов

Чтобы оставаться бодрыми на работе зимой, горожане пьют кофе и витамины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43% горожан стали хуже работать с наступлением холодов. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39%), - говорится в сообщении.

Еще 29% опрошенных отметили, что начали чувствовать сонливость с приходом холодов. При этом 15% горожан сложно проснуться утром из-за темноты за окном. 11% респондентов заявили, что находятся в апатии из-за отсутствия солнца, а у 6% обострилась депрессия.

31% опрошенных признались, что из-за ухудшения самочувствия в холода они хотят работать зимой из дома. А 25% горожан были рады, если бы рабочий день начинался позже – в светлое время суток. При этом 17% респондентов хотят иметь возможность отдохнуть во время рабочего дня зимой.

Екатеринбуржцы пытаются бороться с неприятными симптомами, которые приходят в холода. 35% начинают принимать витамины, а 33% больше пьют кофе. При этом 13% опрошенных занимаются спортом, 10% стараются больше гулять, а 9% пытаются отдыхать.

В основу исследования лег опрос, который проводился с 10 по 15 ноября во всех регионах России. В нем приняли участие 2 0001 респондент.

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