Работу системы QR-кодов проверили в культурных учреждениях Урала

Меры защиты от коронавируса теперь действуют в большинстве общественных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области проверили, как соблюдаются меры защиты от коронавируса в культурных учреждениях региона.

222 специалисты обошли 1200 музеев, театров и кинотеатров с целью проверки, как здесь соблюдается масочный режим, работает система QR-кодов и соблюдается социальная дистанция. Об этом сообщает Департамент информационной политики.

- Визит контрольной группы заключается в том, чтобы максимально помочь учреждениям при внедрении новых мер эпидемиологической безопасности, в том числе при организации системы проверки QR-кодов, - рассказала министр культуры региона Светлана Учайкина.

Напомним, что с 30 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области соблюдается система QR-кодов, которая позволяет действовать свободным от коронавируса зонам.