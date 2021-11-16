Ксения Собчак высмеяла губернатора Свердловской области за его высказывание о главенстве вируса

Евгений Куйвашев сказал, что нашей планете главенствует вирус, и вакцинация – это просто жизненно необходимый шаг, который может помочь человечеству выжить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который во время очередного заседания заявил, что сейчас на нашей планете главенствует вирус, и вакцинация – это просто жизненно необходимый шаг, который может помочь человечеству выжить.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что «главные на Земле не люди, а вирусы, и нам нужно под них подстраиваться». Мудрый чиновник, повезло уральцам, - написала Ксения Собчак в своей Telegram-канале под названием «Кровавая барыня».

Напомним, также в Екатеринбурге еврейская община выпустила обращение к уральцам, которые не желают вакцинироваться и сравнивают QR-коды с чудовищными действиями нацистов. Под письмом подписался главный раввин Зелиг Ашкенази.